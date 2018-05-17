Начался месяц Рамазан

2018-05-17 00:26 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Азербайджане начинается месяц Рамазан.

Как передает Oxu.Az, в фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с месяцем Рамазан говорится, что первый день месяца Рамазан в Азербайджане приходится в 2018 году на 17 мая по григорианскому летоисчислению, а ночь ният (ночь намерений) – в ночь с 16 на 17 мая.

В фетве также говорится, что УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, а также памятку в помощь мусульманам, соблюдающим пост.

В фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны первый день месяца Шавваль праздник Рамазан - Eydül-Fitr приходится на 15 июня.

Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне, праздничный день считается нерабочим.

Своевременная (в последний день Рамазана) выплата закят аль-фитра нуждающимся является обязательным деянием (ваджиб) для всех мусульман.

По заключению Совета гази, при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.

А.Б.

