Названа самая дорогая компания в мире

2017-03-29 13:31 | www.oxu.az | 3

Если судить по биржевым котировкам, то самая дорогая компания в мире — это Apple, она стоит 730 миллиардов долларов. Ее ближайшие преследователи — Alphabet (она же Google, 570 миллиардов) и Microsoft (503 миллиарда). Но как быть с компаниями, которые не представлены на бирже? Считается, что среди непубличных компаний конкуренцию Apple может составить только нефтяной гигант из Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Meduza, Bloomberg пишет, что на этой неделе она резко подорожала и может стоить больше триллиона долларов.

То, что государственная Saudi Aramco — самая большая нефтяная компания в мире — известно очень давно. Но оценить ее адекватно долгое время не получалось — если акции компании не торгуются на бирже, она не обязана отчитываться по строгим международным стандартам.

Как пишет Bloomberg, совсем недавно консультанты из Wood Mackenzie оценили Saudi Aramco в 400 миллиардов долларов. С такой оценкой компания из Саудовской Аравии все равно была бы самым дорогим нефтяным гигантом в мире (у американской ExxonMobil капитализация сейчас — 330 миллиардов), но уступала бы и Google, и Apple.

Чтобы увеличить потенциальную стоимость своей нефтяной компании, Саудовская Аравия 26 марта изменила налогообложение отрасли. Теперь Saudi Aramco должна отдавать в бюджет не 85% своей прибыли, а всего 50%.

С учетом налоговой реформы Saudi Aramco стоит больше триллиона долларов — Sanford C. Bernstein считает, что оценка компании колеблется от 1 до 1,5 триллиона. Следовательно именно Saudi Aramco — самая дорогая компания в мире.

Н.О.