Илюмжинов: Переворот в FIDE пытались устроить Фримэн и Макропулос

2017-03-29 13:41 | www.oxu.az | 2

Исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Найджел Фримэн и заместитель президента организации Георгос Макропулос пытались устроить переворот в FIDE.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил президент организации Кирсан Илюмжинов.

«Я требовал у Найджела Фримэна, исполнительного директора, поставить опровержение, когда на сайте FIDE появилась информация о моей отставке. Написал ему письма, звонил. Но он отключил телефон. То же самое сделал и Макропулос, хотя я точно знаю, что он был в это время в офисе FIDE в Афинах», - сказал Илюмжинов.

«Видимо, захотели совершить небольшую революцию. Переворот хотели сделать. Как раньше телеграф захватывали», - добавил он.

«Видимо, они боятся потерять свои тепленькие места», - сказал Илюмжинов, добавив, что чтобы их уволить, необходимо решение делегатов конгресса FIDE. «Я сам их не могу отправить в отставку, хотя я им доверял», - пояснил он.

В понедельник на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.

Во вторник FIDE начала внутреннее расследование по инциденту с сообщением об отставке Илюмжинова.

A.M.