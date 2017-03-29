Португалия и Азербайджан намерены увеличить туристические связи

2017-03-29 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Португалия и Азербайджан намерены расширить связи в сфере туризма, об этом в интервью "Azernews", сказала посол Португалии в Азербайджане Паула Леал да Сильва (Paula Leal de Silva).

По словам дипломата, на данный момент, министерства обеих стран ведут переговоры по подписанию протокола о сотрудничестве в сфере туризма.

Дипломат отметила, что португальская сторона с нетерпением ждет подписания протокола.

Посол выразила надежду на то, что запланированный визит министра культуры и туризма Азербайджана в Португалию, способствует росту сотрудничества в сфере спорта и других касающихся молодежи направлениях.

«Азербайджан успешно развивает туристический сектор, Португалия, является популярным туристическим направлением на протяжении многих лет. При населении свыше 10 миллионов человек, Португалия приняла 19 миллионов туристов в 2016 году. Доля туризма в ВВП Португалии составляет 10 процентов», - отметила дипломат.

По словам посла, пока, между Баку и Лиссабоном не налажено прямое авиасообщение.

«Туристы, посещающие мою страну, говорят, что Португалия является одним из самых больших секретов Европы, и мы надеемся, что теперь этот секрет будет раскрыт», - сказала Паула Леал да Сильва.

Дипломат отметила, в 2015 году Португалию посетило 1283 азербайджанских туриста, что на 314 человек больше, чем в 2010 году.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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