Трансвеститы, ограбившие водителя грузовика, не задержаны

2017-03-29 13:53 | www.oxu.az | 3

В преступлении правоохранители подозревают конкретных гомосексуалистов, которые ранее уже проходили по делу об избиении клиента.

Трансвеститы, ограбившие накануне водителя грузовика, пока не задержаны.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района.

На территории поселка Сахиль четверо представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, переодетые в женщин, напали на водителя грузовика, жителя Агсуинского района Рагима Джабраилова, 1991 года рождения, и отняли у него 1456 манатов. В полиции заявили, что в причастности к преступлению подозреваются трое трансвеститов, которые ранее проходили по делу об избиении. Однако, в том случае гомосексуалисты оказали мужчине интимные услуги, но клиент отказался платить за них. Тогда трансвеститы-проститутки напали на него и поколотили.

«Эти лица пока не задержаны и тем более не опрошены. Поэтому говорить о том, что они причастны к грабежу, рано. Их вина еще не доказана», - сказали в полиции.

Отметим, что группа трансвеститов была замечена за занятием проституцией на участке трассы Сахиль-Баку между постами Государственного таможенного комитета и Государственной дорожной полиции.

Следствие по факту продолжается.

A.M.