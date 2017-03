В Азербайджане реконструируется одна из региональных автодорог (ФОТО, ВИДЕО)

2017-03-29 14:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Сальянском районе Азербайджана реконструируется автодорога Гарачалар–Дюзянлик–Пейк–Биринджи варлы протяженностью 16 километров, которая соединяет четыре населенных пункта.

Как сообщили Trend в среду в ОАО «Азеравтойол», в рамках работ по реконструкции в настоящее время укладывается новое дорожное полотно. Основание дороги будет состоять из щебеночно-гравийно-песчаной смеси

В рамках проекта автодорога будет доведена до соответствия четвертой технической категории. Дорога будет двусторонней, двухполосной. Ширина проезжей части составит шесть метров, толщина двухслойного асфальтобетонного покрытия - 10 сантиметров. В целом планируется заасфальтировать территорию площадью 100 тысяч квадратных метров. В необходимых местах будут установлены 54 дорожных знака и информационных табло, нанесена дорожная разметка. Под дорогой будут проложены шесть водопроводов протяженностью 12 метров.

Все работы осуществляются под особым контролем руководства ОАО «Азеравтойол» в соответствии с графиком и на высоком уровне.

Отметим, что реконструкция автодороги Гарачалар-Дюзянлик-Пейк-Биринджи варлы, соединяющей четыре населенных пункта с населением восемь тысяч человек, облегчит грузо- и пассажироперевозки.

(Текст: Талех Агавердиев)