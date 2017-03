Пишу вам с последней надеждой…- 21-летнему отличнику Сабиру необходима срочная помощь (ФОТО)

2017-03-29 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В редакцию Trend Life поступило письмо от матери тяжело больного 21-летнего Сабира Гаджиева, который в данное время проходит лечение в Санкт-Петербурге. Дилруба ханум в своем обращении пишет:

Здравствуйте! Пишу вам с последней надеждой найти помощь для лечения моего сына. Я знаю, вы помогаете людям, и очень надеюсь, что прочитав, протяните руку помощи. Ваша помощь людям - неоценима, и очень надеюсь, на нашу беду откликнутся сердобольные люди и не останутся равнодушными к нашей проблеме. Мой старший сын Сабир с отличием учится на втором курсе юридического факультета Санкт-Петербургского Академического университета. Очень надеюсь, что когда-нибудь он станет достойным гражданином нашей страны. Но, к сожалению, осенью прошлого года он серьёзно заболел. Ребёнок в течение нескольких месяцев похудел более чем на 40 килограммов. Самостоятельно передвигаться становилось всё труднее. Продав всё, что у меня было, мы смогли сдать все анализы, и получили неутешительный диагноз. У моего сына определили Болезнь Крона в запущенном состоянии. Мы не смогли вовремя начать лечение. Дошло до того, что он обессилил настолько, что мне приходилось переносить его на руках. Невыносимые боли, неперевариваемость и недержание пищи привели к тому, что на фоне болезни возникли осложнения. Те небольшие деньги, что мне удаётся заработать, уходят на поддерживающее лечение. Но, к сожалению, и их недостаточно. Не имея временной прописки, мы не имеем права ни на какие государственные льготы. Уколы, которые способны спасти моего сына, стоят очень дорого, а без них лечение не эффективно. 3600 долларов, и это только на месяц. Одна ампула стоит 5600 рублей и ему нужно их по 4. А принимать его нужно долго. И еще необходимы средства на обследования и лечение. Итого - у меня договор на 400 000 рублей в месяц с больницей. Нам надо продержаться 6-8 месяцев потому, что потом сын получит вид на жительство, страховой полис и инвалидность, и эти же лекарства будут для него уже бесплатными. А пока мы должны найти деньги на то, чтобы он дожил до этого времени. Обращаюсь к вам как мать, которая не может позволить себе потерять последнюю надежду. Пожалуйста, помогите спасти жизнь моему сыну! И, да воздастся вам добром за ваши благие дела. С безграничным уважением и надеждой к вам, Гаджиева Дилруба".

Телефон для связи в Санкт-Петербурге - +79817450013 Дилруба Мамед кызы

https://www.facebook.com/groups/910154662462227/

Реквизиты для помощи

-4276550046177484- карта Сбербанка ₽-я (Дилруба Мамед кызы Г.)

-Номер счета: 40817810755861312726

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044030653

Корр. счет: 30101810500000000653

ИНН: 7707083893

КПП: 783502001

Дилруба Мамед кызы

-5469550033993228- карта Сбербанка $-я (Дилруба Мамед кызы Г.)

Номер счета: 40820840855003001037

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 044030653

Корр. счет: 30101810500000000653

ИНН: 7707083893

КПП: 783502001

Дилруба Мамед кызы



-4100 1943 3442 38 - Яндекс деньги

-QIWI +7 981 745-00-13

- МТС +7 981 745-00-13



- Million termınalları

milli on

bank xidmetleri

bank of baku

karta kocurme>

muwteri kodu 527041

tevellud 19.01.1973



-Card to card payment

Через сайт www.e-pul.az.

- процедура оплаты: заходите на сайт, проходите регистрацию своей карты в секции Card to Card и осуществляете оплату на эту карту.

Номер карты для манатных переводов: 4203822126616097. Срок действия карты 02/18

-

AZ10JBBK00000380100000060213 380100000060213 0.0 AZN

AZ62JBBK00000381100100060213 381100100060213 0.0 USD

AZ33JBBK00000381199900060213 381199900060213 0.0 RUB