Как воспользоваться бесплатным Wi-Fi на Приморском бульваре – ФОТО

2017-03-29 14:10 | www.oxu.az | 3

Чтобы подключиться к «Общественному Wi-Fi» в Приморском национальном парке, Государственной площади флага, а также Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичери шехер», необходимо пройти регистрацию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, чтобы пройти регистрацию, пользователи должны выбрать «Baktelekom» среди списка доступных сетей на своих девайсах.

В поле «Phone number» следует ввести номер своего мобильного телефона, после чего активируется функция «Get password». Затем система отправляет SMS с кодом на мобильный телефон пользователя.

Данный код действует 3 часа. Пользователь должен ввести его в поле «Password» и активировать функцию «Log In».

С помощью кода к бесплатному интернету может подключиться лишь одно устройство. За один раз интернетом можно воспользоваться час, а затем еще два раза в течение дня.

У.А.

