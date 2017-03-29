Сирийская армия уничтожила не менее 35 боевиков на юге Дейр-эз-Зора

2017-03-29 14:59 | www.trend.az | 3

Бойцы сирийской армии провели спецоперацию против банд террористической группировки "Исламское государство" в юго-западных районах города Дейр-эз-Зор, передает РИА Новости со ссылкой на информагентство САНА со ссылкой на военный источник.

Согласно его сведениям, в результате скоординированных действий военных в окрестностях района Аль-Макабер и 137 полка удалось ликвидировать не менее 35 экстремистов. "Также были уничтожены три автомобиля и четыре огневые позиции противника", — добавил собеседник.

Агентство также информирует, что на рассвете ВВС САР нанесли серию ударов по укреплениям ИГ в районе военного аэродрома Дейр-эз-Зор, а также в промышленной зоне к югу от города.

Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии, является одним из последних плацдармов правительственных сил на Евфрате. Этот город с 2014 года фактически находится на осадном положении, в середине января текущего года число атак со стороны банд ИГ на жилые кварталы и находящийся в южном предместье военный аэродром значительно возросло.

Подразделения сирийской армии раз за разом отбивают нападения превосходящих сил противника, получая огневую поддержку с воздуха. Доставка продовольствия и боеприпасов защитникам города осуществляется исключительно авиацией. К настоящему времени все дороги в Дейр-эз-Зор блокированы экстремистами.

На группировки ИГ и "Джебхат ан-Нусра" не распространяется действие соглашения о перемирии, вступившего в силу 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии.