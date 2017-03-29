Необходимо искать пути дальнейшего развития отношений с Азербайджаном - Prospect

2017-03-29 15:06 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend - Необходимо искать пути дальнейшего расширения и развития отношений с Азербайджаном, говорится в статье члена Корпорации лондонского Сити и заместителя председателя Европейско-Азербайджанского Общества (ТЕАС) Эдварда Лорда, опубликованной в британском журнале Prospect.

«За двадцать лет с момента обретения независимости Азербайджан изменился почти до неузнаваемости. Список достижений Азербайджана поразителен: трехкратный экономический рост за шесть лет, самая быстрорастущая экономика в мире, первое место в списке стран-реформаторов в 2008 году, согласно отчету Всемирного банка», - говорится в статье.

Кроме того, по словам автора, видно, что Азербайджан расходует свои богатство более разумно, чем большинство стран, благословленных такими природными ресурсами. За шесть лет был создан миллион новых рабочих мест, уровень смертности среди детей в возрасте до пяти лет сократился почти на 300 процентов в период с 1990 по 2009 год, а уровень грамотности выше, чем в Великобритании.

Лорд отмечает, что действительно, согласно статистике ЮНИСЕФ, 20 процентов самых богатых граждан Азербайджана владеют 30 процентами национальных богатств. Но в Великобритании при этом 20 процентов богачей обладают 44 процентами богатств страны, говорится в статье.

«Несмотря на критику со стороны организации Human Rights Watch в отношении президентских выборов 2008 года, ОБСЕ констатировало, что Азербайджан значительно продвинулся в выполнении обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы. Для страны с двадцатилетним опытом демократии, это очень позитивно», - говорится в статье.

По словам автора, движение Азербайджана к прогрессу важно не только для продвижения демократии, но и для британских экономических интересов: Азербайджана как надежный и стабильный энергетический партнер имеет решающее значение для нашей безопасности.

«В то время как наши собственные запасы нефти и газа в Северном море истощаются, и мы стремимся переключиться на возобновляемые источники энергии, необходимо обеспечить бесперебойные и надежные поставки нефти и газа из других регионов мира», - отмечает Лорд.

По его словам, британские компании сыграли решающую роль в создании богатства, благодаря которому стали возможны последние социальные достижения Азербайджана.

«Чем эффективнее мы сегодня сотрудничаем, тем быстрее идет процесс реформ и тем более значимым окажется выигрыш обеих сторон от таких двусторонних отношений», - сказал автор.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Хазар Ахундов)