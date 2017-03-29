В Афганистане ликвидированы более 40 боевиков

2017-03-29 14:20 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере 47 боевиков ликвидированы, более 50 получили ранения в результате атаки правительственными силами Афганистана позиций радикального движения «Талибан» на западе страны.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет агентство Синьхуа.

«В результате хорошо скоординированных операций по позициям «Талибана» в уезде Бала Балук провинции Фарах сегодня утром были ликвидированы по меньшей мере 47 повстанцев, 51 получил ранения», - сообщил агентству Раз Мохаммад Орьяхил.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГИЛ.

Н.О.



