Хады Раджабли: Предприниматели скрывают число вакантных рабочих мест

2017-03-29 14:27 | www.oxu.az | 3

Показатель предоставления учета вакантных рабочих мест в службы занятости составляет 30-40 процентов. В этой сфере имеются определенные проблемы, так как число рабочих мест скрывается.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом в ходе выступления на конференции заявил депутат Милли Меджлиса Хады Раджабли.

Председатель комитета заявил, что такие случаи вызывают серьезное беспокойство. По его мнению, в связи с этим необходимо предпринять определенные серьезные шаги, чтобы предприниматели сообщали верную информацию о рабочих местах:

«Даже можно повысить предусмотренные за это штрафы».

А.M.

