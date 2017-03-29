Ильхам Алиев принял операционного директора BP – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-03-29 14:31 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял главного операционного директора по добыче, трансформации и углеводородам компании ВР Гордона Биррела и регионального президента ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу президента, Ильхам Алиев поздравил бывшего регионального президента ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гордона Биррела с назначением на должность главного операционного директора по добыче, трансформации и углероводородам компании ВР.

Отметив, что годы работы Гордона Биррела в Азербайджане пришлись на период достижения важного развития в энергетической сфере страны, глава государства подчеркнул, что за эти годы были достигнуты большие успехи. Президент Ильхам Алиев отметил успешную деятельность Гордона Биррела в стране, его вклад в сотрудничество между Азербайджаном и ВР, подчеркнул, что деятельность Гордона Биррела высоко оценивается, как правительством Азербайджана, так и руководством ВР и партнерами компании.

Гордон Биррел представил главе государства новоназначенного регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонса.

Глава государства пожелал Гери Джонсу успехов в его деятельности, выразил надежду на успешное продолжение сотрудничества Азербайджана с ВР, достижение всех поставленных целей.

С удовлетворением вспомнив период работы в Азербайджане, Гордон Биррел выразил признательность правительству Азербайджана и лично президенту Ильхаму Алиеву за большую поддержку, оказанную его деятельности за эти годы. Говоря о важных моментах сотрудничества между ВР и Азербайджаном, Гордон Биррел подчеркнул важность экспорта газа, добыча которого предусмотрена с месторождения «Шахдениз-2» в следующем году сначала в Турцию, затем, в 2020 году – в Европу.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 марта принял регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонса и операционного директора по добыче, трансформации и углеводородам Гордона Биррела.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Н.О.

