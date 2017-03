İstidən əziyyət çəkən kobraya su verdilər (VİDEO)

Bakı. Trend:

Hindistanda insanlar susuzluqdan əziyyət çəkən ilana kömək ediblər.

Trend xəbər verir ki, məlum olduğu kimi, kral kobrası insanlarla təmasdan qaçır, lakin güclü isti və susuzluq heyvanı yaşayış məntəqəsinə yaxınlaşmağa məcbur edib. Yerli sakinlər isə ona kömək ediblər. Kişilərdən biri onun quyruğundan tutub, digəri isə ilana butulkadan su verib.

Qeyd edək ki, kral kobrası ən iri zəhərli ilandır.