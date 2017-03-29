Сенат Узбекистана ратифицировал соглашение об учреждении Института ЦАРЭС

2017-03-29 15:22 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса Узбекистан одобрил закон «О ратификации соглашения об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества» (ЦАРЕС), сообщил корреспондент Trend с заседания верхней палаты узбекского парламента.

Соглашение подписано правительствами Афганистана, Азербайджана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана 26 октября 2016 года в Исламабаде.

«Цель создания Института заключается в повышении качества ЦАРЭС за счет создания знаний и развития потенциала для эффективного регионального сотрудничества, чтобы способствовать ускорению экономического роста в регионе ЦАРЭС», - говорится в соглашении.

Институт приведет свои программы в соответствие со стратегическими целями ЦАРЭС, и будет предлагать инновационные решения, основанные на обмене передовым опытом, чтобы предоставить странам-учредителям Института возможность реагировать на региональные вызовы и обеспечить процессы сотрудничества.

Институт будет расширять возможности официальных лиц правительств стран- учредителей для участия в процессах регионального сотрудничества, расширения их возможностей в планировании и реализации проектов регионального сотрудничества, а также повышения уровня их квалификации и информированности для политического анализа.

Институт будет проводить стратегические исследования за счет мобилизации интеллектуальных ресурсов мирового класса с целью расширения потенциала регионального сотрудничества и ускоренного экономического роста в регионе ЦАРЭС.

(Автор: Демир Азизов)