В Баку отметили 90-летие Мстислава Ростроповича (ФОТО)

2017-03-29 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры и туризма города Баку в Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный 90-летию со дня рождения великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления Вугар Зейналов, председатель Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана Джамиля Сатарова, деятели культуры и искусства.

На концерте в сопровождении камерного ансамбля "Bakı solistləri" выступили учащиеся одиннадцатилетней музыкальной школы №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. На вечере прозвучали произведения Гара Гараева, Гамбара Гусейнли, Сулеймана Алескерова, Петра Чайковского, Джоаккино Россини и других.

Выступление юных артистов вызвало большой интерес публики, присутствовавшие на концерте известные деятели культуры и искусств отметили, что ребят ждет большое будущее.

Сами же юные музыканты подчеркнули, что для них большая честь участвовать в вечере, посвященном памяти маэстро Ростроповича.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)