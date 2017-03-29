Фунт стерлинг резко подешевел

2017-03-29 14:50 | www.oxu.az | 2

Фунт стерлингов снова дешевеет по отношению к доллару и иене из-за официального старта процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, курс фунта снизился на 0,5%, до $1,2394, ранее он опускался до внутридневного минимума с 21 января - $1,2385. В паре с иеной фунт также потерял 0,5% и к 10:10 по бакинскому времени стоил 137,7, что близко к минимуму с 17 января.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит Brexit. Письмо с официальным извещением о задействовании Лондоном 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Евросоюза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду в 12:30 по Лондону (14:30 по Москве) послом Великобритании в ЕС Тимом Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры Brexit.

Предполагается, что на валютном рынке Азербайджана цена продажи фунта упадет до 2,10 маната.

У.А.

