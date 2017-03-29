Украина проиграла России иск о 3 млрд долларов в суде Лондона

2017-03-29 15:04 | www.oxu.az | 3

Лондонский Высокий суд в среду объявил, что Украина должна выплатить России кредит в размере 3 млрд долларов, выданный при президенте Януковиче, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Председательствовавший на заседаниях судья Уильям Блэр счел, что аргументы Украины, заключавшиеся в том, что Россия поначалу оказывала на Киев политическое давление, а затем аннексировала Крым и способствовала разжиганию войны на востоке страны, относятся к вопросам международного права и отношений суверенных государств.

Поэтому, постановил судья, они не входят в компетенцию английского суда и потому не могут быть приняты.

Украина имеет право на апелляцию, которой она, как ожидается, воспользуется.

Н.О.