В Индии страдающую от жажды кобру напоили водой из бутылки – ВИДЕО

2017-03-29 15:12 | www.oxu.az | 3

В сети появилось видео, на котором жители индийской деревни спасают королевскую кобру от жажды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, как правило, королевские кобры избегают контакта с людьми, но жара и нехватка воды заставили животное приблизиться к населенному пункту. Местные жители не только не испугались змею, но и помогли ей. На записи видно, как один мужчина держит ее за хвост, а другой аккуратно поит из бутылки.

Как сообщает Daily Mail, впоследствии индийцы доставили кобру в специализированное учреждение по уходу за животными.

Королевская кобра считается самой крупной ядовитой змеей в мире.

Н.О.