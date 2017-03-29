Председатель Ассоциации студентов-азербайджанцев Грузии присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-03-29 16:04 | www.apa.az | 3

Председатель Ассоциации студентов-азербайджанцев Грузии (GATA) Самира Исмайлова сделала заявление о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, в заявлении говорится:

«Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете! Я считаю важным урегулирование нагорно-карабахского конфликта только мирным путем. Я выражаю свое уважение и поддержку территориальной целостности, и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения.

Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, а также резолюций и решений других международных организаций. Также хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ по урегулированию данного конфликта.

Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, выражаю глубокое сожаление, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны.

Данная инициатива Мира является очень важным шагом для решения конфликта. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является мирное урегулирование ​​ Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа».