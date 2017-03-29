Азербайджанские пловцы завоевали 10 золотых медалей на турнире в Словении

2017-03-29 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пловцы завоевали 10 золотых медалей, четыре "серебра" и три "бронзы" на международном лицензионном турнире в Словении, сказал в среду Trend главный тренер сборной Азербайджана по плаванию Рашад Абдурахманов.

По его словам, 23-26 марта в Словении в городе Крань состоялся международный турнир, на котором разыгрывались лицензии на Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште-2017, юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе-2018, а также пловцы сборной Азербайджана решали вопрос набора 600 баллов, которые дают право выступления на Исламских играх солидарности в Баку.

"Всего Азербайджан был представлен 11 спортсменами. На Исламские игры лицензию завоевали Борис Кириллов, Максим Шемберев, Николай Траров, Вели Исрафилов, Дориан Фазекас, Евгений Лазука, Фатима Алкарамова, Илаха Раджиева, Алсу Байрамова. Помимо этого Максим Шемберев завоевал лицензию на Чемпионат мира, который пройдет в июне в Будапеште – это самые престижные соревнования по водным видам спорта после Олимпийских игр. Фатима Алкарамова на дистанции 100 метров кролем завоевала лицензию на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе в 2018 году. Это первая в истории Азербайджана лицензия по плаванию. В итоге официально в абсолютной категории мы завоевали 10 золотых медалей, четыре "серебра" и три "бронзы" и стали первыми в общем зачете соревнований", - сказал Абдурахманов.

По его словам, радует тот факт, что это произошло на фоне подготовки к Исламским играм.

"В Азербайджане были определенные сложности с развитием водных видов спорта, но мы привлекли тренеров, создали новые тенденции развития, и дело пошло. Хочу сказать спасибо Федерации плавания, министерству спорта и лично министру Азаду Рагимову, главе федерации Ханлару Фатиеву, генсеку федерации Фариду Бананиярлы, замминистра Исмаилу Исмайлову, вице-президенту федерации и директору Бакинского дворца водных видов спорта Эльчину Гасанову, который очень нам помогает, создает возможности, чтобы наши ребята тренировались там по шесть часов в день. Все эти люди вносят свой вклад, чтобы спортсмены ездили на соревнования", - сказал Абдурахманов.

По его словам, сейчас команда упорно готовится к Исламским играм.

"Европейские игры в Баку стали для нас большим экзаменом. Мы стали более опытными и тренированными и будем стараться поднять флаг Азербайджана на предстоящих играх. Конечно, всегда есть человеческий фактор, могут быть травмы у спортсменов, но это спорт, мы стараемся и будем стараться побеждать и прославлять Азербайджан", - сказал главный тренер.

В соревнованиях в Словении участвовало около 400 спортсменов из 37 команд, представляющих 13 стран Европы и Америки. Турнир прошел в двух категориях: юношеском и абсолютном. Наибольшее количество медалей на турнире также завоевала азербайджанская спортсменка Фатима Алкарамова. Она получила Кубок турнира. В эстафете женская и мужская команды Азербайджана также были первыми.

(Автор: Максим Цурков)

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