Великобритания уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза – ФОТО

2017-03-29 15:42 | www.oxu.az | 2

Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

Как передает Oxu.Az, Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью:

«Письмо о (запуске процедуры) статьи 50».

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.

Н.О.