Руфат Асланлы: Имущество закрывшихся банков будет конфисковано и продано

2017-03-29 15:50 | www.oxu.az | 2

На сегодняшний день в Азербайджане 11 банков находятся в процессе ликвидации. Нас спрашивают, почему этот процесс задерживается, когда он начнется.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Совета директоров палаты Руфат Асланлы.

По его словам, подготовка плана ликвидации одного лишь «Bank Standart» потребует очень много юридической работы:

«В банке имелись счета 262 физических и более 47 юридических лиц.

Необходимо определить список всех их требований. Есть спорные вопросы, например, кто-то хочет получить не 5 манат, а 5 манатов 15 гяпик. Все эти вопросы должны быть решены.

Затем необходимо составить реестр активов банка. Как имущественные, так и правовые требования, а также реестр ожидаемых прав должны быть подготовлены, оценены и утверждены в суде».

Р.Асланлы заявил, что согласно предлагаемым в законодательство изменениям, если администраторы и акционеры окажутся ответственными за возникновение проблем банков, то они будут вынуждены покрывать нанесенные убытки из своего кармана:

«Мы впервые предлагаем подобную практику в законодательство Азербайджана. В мире эта практика широко применяется. Банки привлекают средства населения, но затем, в результате безответственных действий руководства этих банков, эти средства теряются. В некоторых случаях они даже намеренно совершают махинации, и банк становится банкротом.

Сейчас государство посредством Фонда страхования вкладов возвращает вклады населения, но ни акционеры, ни менеджмент банка не несут ответственности. Это неправильно.

В законодательство впервые вводится подобная практика. Чтобы обеспечить это, мы добавили необходимые статьи в гражданское и процессуальное законодательство».

У.А.

