Турция повлияла на туристический спрос по России в майские праздники

2017-03-29 16:06 | www.trend.az | 2

Российские туроператоры заявляют, что возвращение Турции на российский рынок туризма привело к снижению туристического спроса в период майских праздников на внутренних направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на майские праздники по внутренним направлениям в этом году явно отстает от прошлогодних показателей. Операторы признают, что во многом на уменьшение объемов повлияло возвращение Турции, предложившей, среди прочего, довольно низкие цены", — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что итоговое падение на майские даты по всем российским направлениям составит не менее 30%. "Сейчас спад характерен для всего внутреннего рынка, туристы рванули за рубеж, в первую очередь — на турецкий берег", — считает он.

Аналогичную картину наблюдают в компании "Роза ветров": с середины февраля и весь март шло падение спроса на отдых в России. "Повлияла и Турция, и укрепление рубля — народ вернулся к мысли путешествовать за границу. Соскучились", — поделилась наблюдением заместитель генерального директора компании Ирина Глазкова.

С коллегами полностью согласен генеральный директор компании "Мультитур" Дмитрий Шаров. "Турция сильно отвлекла туристов от российских курортов, выставив очень привлекательные цены. В мае недельное проживание на двоих в "пятерке" обойдется всего в 35 тысяч рублей, это включая перелет", — рассказал он.

Помимо турецкого фактора эксперты обращают внимание на общее сокращение среднего числа поездок россиян в течение года. Прежде зимой ездили в Великий Устюг или на горнолыжные курорты, весной посещали петербургские фонтаны или на выходные улетали в Сочи, летом обязательно отправлялись на море. Сейчас россияне экономят и аккумулируют деньги на одну поездку, как правило, летом и на морское побережье.