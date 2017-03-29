Число жертв взрыва в Хомсе возросло до пяти

2017-03-29 16:09 | www.trend.az | 2

Число погибших в результате взрыва в сирийском городе Хомс возросло до пяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на информагентство САНА.

Как стало известно ранее, террористы активировали взрывное устройство, закрепленное на одном из автобусов. Инцидент произошел на улице Ас-Ситтин в квартале Аз-Захра.

По данным агентства, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Другие подробности пока не приводятся.