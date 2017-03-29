Имущество акционеров и менеджмента обанкротившихся банков будет конфисковано и продано

2017-03-29 16:05 | www.apa.az | 2

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты по надзору за финрынками Руфат Асланлы. По его словам, подготовка плана ликвидации одного лишь Bank Standard требует очень много юридической работы: «В банке имелись счета 262 тыс. физических и более 47 тыс. юридических лиц. Необходимо определить список всех их требований. Есть спорные вопросы. Например, кто-то хочет получить не 5 манатов, а 5 манатов 15 гяпиков. Все эти вопросы должны быть решены. Затем необходимо составить реестр активов банка. Как имущественные, так и правовые требования, а также реестр ожидаемых прав должны быть подготовлены, оценены и утверждены в суде».

Р.Асланлы заявил, что согласно предлагаемым в законодательство изменениям, если менеджмент и акционеры банка окажутся ответственными за возникновение проблем в этом банке, то они должны будут возместить нанесенные убытки: «Мы впервые предлагаем подобную практику в Азербайджане. В мире эта практика широко применяется. Зачастую в результате безответственных действий руководства банк становится банкротом, теряются привлеченные средства населения. В некоторых случаях махинации совершаются намеренно. Сейчас государство посредством Фонда страхования вкладов возвращает вклады населения, но ни акционеры, ни менеджмент банка не несут ответственности. Это неправильно. В законодательство впервые вводится подобная практика. Чтобы обеспечить это, мы добавили необходимые статьи в гражданское и процессуальное законодательство».