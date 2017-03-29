Каждый пятый смартфон на мировом рынке – подделка

2017-03-29 15:59 | www.oxu.az | 2

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила долю контрафакта в различных категориях продуктов информационно-телекоммуникационного рынка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 3dnews.ru, сообщается, что приблизительно каждый пятый — 19% — сотовый аппарат на международном рынке является подделкой. Доля контрафакта в сегменте игровых консолей достигает 24%.

Кроме того, очень часто подделывают карты памяти, флеш-брелоки, сопутствующие ридеры и адаптеры: доля нелегальной продукции в данной категории составляет 15%. В сегменте персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов доля контрафакта равна 6%. Поддельными также являются около 5 % батарей, приблизительно 4% кабелей и зарядных устройств.

Отмечается, что основная часть нелегальной продукции поступает на рынок из Китая. В наибольшей степени от действий «серых» поставщиков страдают американские корпорации.

У.А.

