Геноциду азербайджанцев 1918 г. до сих пор не дана правовая оценка в международном масштабе - омбудсмен

2017-03-29 16:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Геноциду азербайджанцев, совершенному 31 марта 1918 года, до сих пор не дана правовая оценка в международном масштабе, сказала омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова в среду в своем выступлении на научно-практической конференции, посвященной Дню геноцида азербайджанцев.

По ее словам, указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года «О геноциде азербайджанцев» этим событиям была дана политическая оценка, впервые официально было заявлено, что азербайджанцы подверглись геноциду со стороны армян. После этого указа 31 марта – День геноцида азербайджанцев ежегодно отмечается в Азербайджане на государственном уровне.

Сулейманова отметила, что с начала XIX века в Карабах, Нахчыван, Зангезур, Иреванскую губернию и другие регионы, являющиеся историческими землями Азербайджана, были переселены тысячи армянских семей из Ирана и Турции.

«Цель политики геноцида, этнической чистки и депортации, целенаправленно проводимой армянскими националистами, их покровителями в отношении азербайджанцев в течение более двух веков, - изгнать наших соотечественников со своих исторических земель и создать на этих территориях государство «Великая Армения»», - сказала Сулейманова.

Омбудсмен добавила, что самой страшной страницей этих кровавых трагедий стал геноцид, осуществленный в отношении азербайджанцев 31 марта 1918 года.

«Так, умело воспользовавшись февральской и октябрьской революциями в 1917 году, армяне добились реализации своих грязных притязаний под знаменем большевиков. Начиная с марта 1918 года армянские националисты убивали мирное азербайджанское население лишь из-за национальной принадлежности, сжигали людей заживо, разрушали уникальные исторические памятники, больницы, школы, мечети», - сказала Сулейманова.

По ее словам, геноцид азербайджанцев был осуществлен в основном в Бакинском, Шамахинском, Губинском, Кюрдамирском и Сальянском уездах и с особой жестокостью в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване и Лянкяране. Во время мартовских событий армянами в Шамахе были полностью уничтожены 75 сел, убиты 7000 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)