Бактрансагентство принимает меры против незаконных перевозчиков пассажиров

2017-03-29 16:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку функционирует 2 100 автобусов, у 2 083 из которых имеются знаки отличия, сказал во вторник журналистам директор Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

«В Баку работают маршрутные автобусы, которые занимаются незаконными перевозками», - подчеркнул директор БТА.

По его словам, БТА проинформировано об этих автобусах, у которых нет знаков отличия. «В связи с этим вопросом Агентство обратилось в соответствующие структуры», - отметил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)