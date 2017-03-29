УМК призвало мировую общественность дать оценку геноциду, совершенному армянами против азербайджанского народа

2017-03-29 17:15 | www.apa.az | 3

Управление мусульман Кавказа обратилось к мировой общественности.

Как сообщили АПА в УМК, в обращении говорится, что уже более 200 лет армянские шовинисты проводят в отношении нашего народа агрессивную политику этнической чистки.

Отмечено, что основной целью этой политики является изгнание азербайджанцев со своих исконных земель и создание на этих территориях мифической «Великой Армении»: «Сегодня официальные круги и общественность Азербайджана доводят до международных организаций и мировой общественности неоспоримые факты о совершенных армянскими экстремистами на территории нашей страны этнических чистках и геноцидах. Пока совершенные против человечества преступления не получат справедливой оценки, лживым обвинениям не будет конца, а выдающие себя за жертв «геноцида» армянские экстремисты и их покровители должны знать, что правда рано или поздно всплывет, справедливость восторжествует».

Вандализм по отношению к религиозно-культурным памятникам на исконно азербайджанских землях, оккупированных армянами, земляные работы в шушинской мечети Гёвхер Ага мы оцениваем как попытку фальсифицировать историческую правду. Это попытка изменить культурное наследие, а также культурный геноцид в отношении нашего народа. Мы призываем международную общественность решительно осудить подобные действия».



В обращении отмечается, что человечество должно осудить преступления, направленные против человечности, проклясть действия убийц, которые потеряли человеческое лицо.



«Правда, заключенная в книгах всех небесных религий, заключается в том, что убийство созданного Богом человека равносильно убийству всего человечества! Мы, религиозные деятели Азербайджана, как и в предыдущие годы еще раз обращаемся к международной общественности и призываем дать политико-правовую оценку геноциду, который армяне совершили против азербайджанского народа», - подчеркивается в обращении.