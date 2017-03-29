Бакинское транспортное агентство предлагает создать единую систему такси

2017-03-29 17:18 | www.apa.az | 3

Бакинское транспортное агентство (БТА) предложило проложить специальные полосы для автобусов на 36 улицах и проспектах. Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил гендиректор БТА Вюсал Керимли. По его словам, на начальном этапе дано разрешение на прокладку таких полос на 9 улицах и проспектах. Фото других транспортных средств, выезжающих на полосы для автобусов, будут направляться в Государственную дорожную полицию Баку, и в отношении их владельцев будут предприниматься меры наказания.

Касаясь вопроса использования этих полос водителями такси, В.Керимли отметил: «Мы выдвинули предложение о создании единой системы такси. Некоторые такси пользуются окольными путями, чтобы довести из пункта А в пункт Б. После создания базы такси они будут пользоваться готовыми маршрутами».