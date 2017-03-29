Посольство: Политика Ирана в связи с территориальной целостностью Азербайджана неизменна

2017-03-29 17:25 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в пресс-службе посольства Республики Иран в Азербайджане. Пресс-секретарь посольства Мамедрза Наджафи, комментируя концерт, данный иранским музыкантом в непризнанной «НКР», сообщил, что в дни праздника Новруз ни одна из официальных музыкальных групп Исламской Республики Иран не совершала визит на территории, считающимися спорными: «Не вызывающие доверия и порой подстрекательские новости, распространенные посредством СМИ третьей страны, преследуют цель испортить отношения Ирана с Азербайджаном и направить общественное мнение в негативное русло. К сожалению, мы неоднократно становились свидетелями этого. Мы решительно осуждаем попытки такого рода».