Произошла очередная хакерская атака на сайт MuğanBank - ОБНОВЛЕНО

2017-03-29 18:27 | www.apa.az | 3

Произошла очередная хакерская атака на сайт ОАО MuğanBank. Как передает АПА-Экономикс, вторая атака также осуществлена хакерской группой «Шимшек».

На этот раз на сайте банка хакеры разместили следующий текст: «HACKED BY ŞİMŞƏK!! Привет страницам, поделившимся этим на Facebook, целую! Привет юзерам экспертной страницы».

Официальные лица банка, прокомментировавшие первую атаку, отметили, что хакерская атака не повлияла на операционную систему банка. Банку не нанесен материальный ущерб. Кроме того, было отмечено, что ИТ-департамент банка занимается устранением проблемы.

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18:00

Произошла очередная хакерская атака на сайт ОАО MuğanBank. Как передает АПА-Экономикс, вторая атака также осуществлена хакерской группой «Шимшек».

На сайте банка хакеры разместили следующий текст: «HACKED BY ŞİMŞƏK!! Только молния попадала в MuğanBank и это произошло! ! BOoOoOm!».

Наряду с этим, хакеры оставили и контакты на сайте.