Сопредседатели распространили заявление в связи с визитом в регион

2017-03-29 18:34 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подписали заявление в связи с последним визитом в регион.

Как сообщает АПА со ссылкой на ОБСЕ, в заявлении отмечается, что цель визита – получить последнюю военную и политическую информацию о положении на линии соприкосновения войск и на армяно-азербайджанской границе, обсудить выполнение венских и санкт-петербургских соглашений и будущие шаги по урегулированию конфликта.

Отметим, сопредседатели 11 марта находились с визитом в Баку, 27 марта – в Ереване, 28 марта – в зоне конфликта.