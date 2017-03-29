Постпред США при ООН обвинила Россию, Иран и Сирию в военных преступлениях

2017-03-29 21:41 | www.apa.az | 1

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила власти Сирии, а также Россию и Иран в совершении военных преступлений в ходе операции по освобождению Восточного Алеппо от террористов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

"Вместе с Россией и Ираном режим (президента Сирии Башара) Асада уничтожил все без исключения больницы в Восточном Алеппо. Пострадали четверть миллиона человек. Это - военные преступлении. Проправительственные силы в Сирии систематически наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая больницы", сказала Н.Хейли.