Американские беспилотники уничтожили боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

2017-03-29 22:12 | www.apa.az | 2

Боевые беспилотные летательные аппараты США уничтожили в среду в Йемене пятерых боевиков "Аль-Каиды на Аравийском полуострове".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, удары в были нанесены в южной провинции Абьян по машине с четырьмя предполагаемыми террористами, а в соседней провинции Шабва - по ехавшему на мотоцикле подозреваемому.

Насколько высокий ранг убитые занимали в иерархии группировки, не сообщается.

Группировка является одной из наиболее активных ячеек "Аль-Каиды" в мире и известна как терактами на юге Йемена, так и планированием атак за рубежом.