Турция объявила о завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии

2017-03-29 22:33 | www.apa.az | 2

Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена.

Как передает АПА, об этом говорится в распространенном заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Было отмечено, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ* угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена", — говорится в заявлении СНБ.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.