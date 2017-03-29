Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд

2017-03-29 23:06 | www.apa.az | 4

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа достиг нового антирекорда в 35%.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила исследовательская компания Gallup.

Таким образом, со вторника Трамп стал менее популярен еще на 1%. Американские СМИ, публикующие данные Gallup, при этом отмечают, что самый высокий уровень поддержки Трампа также не был столь высоким, как у других американских президентов, - сразу после присяги его поддерживали 46% американцев.

При этом в Gallup напоминают, что после двух месяцев президентства Барака Обаму поддерживали чуть больше 60%, а Джорджа Буша-младшего - чуть больше 50%. Данные Gallup основаны на телефонном опросе, проведенном среди 1,5 тыс. совершеннолетних.