Житель Шеки совершил суицид
2017-03-29 23:27 | www.apa.az | 4
В Шеки 55-летний мужчина совершил суицид, выпив уксусную кислоту.
Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, житель города Мамед Нематзаде (1962 г.р.) был доставлен в больницу с признаками тяжелого отравления.
Несмотря на усилие врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. По предварительной информации, М. Нематзаде имел задолженность перед одним из функционирующих в Шеки банков.
По факту Сабаильской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, причины самоубийства выясняются