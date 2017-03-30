Премьер Турции заявил о возможности новой операции в Сирии

2017-03-30 00:06 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее об успешном окончании операции «Щит Евфрата» говорилось в письменном заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам заседания в среду.

«Мы очистили от террористов 2015 квадратных километров, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция «Щит Евфрата» закончена. Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название», - заявил Йылдырым в интервью телеканалу NTV.

С.Б.

