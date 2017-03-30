При теракте в Багдаде погибли 17 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-03-30 01:06 | www.apa.az | 4

В столице Ирака Багдаде террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в грузовике, в результате взрыва погибли не менее 17 человек.

Как передает АПА со ссылкой на "Gazeta.ru", взрыв произошел у КПП на юге Багдада. В результате погибли не менее 17 человек, более 60 человек получили ранения.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за нападение.

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По меньшей мере 13 человек погибли, около 40 ранены в результате взрыва заминированного грузовика на блокпосту на юге столицы Ирака.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.