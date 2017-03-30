Иванка Трамп станет специальным советником президента

2017-03-30 01:40 | www.apa.az | 4

Старшая дочь президента США Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе.

Как передает АПА, об этом пишет The New York Times.

По информации издания, должность Трамп будет называться "специальный советник президента". У дочери Трампа уже есть кабинет в Западном крыле Белого дома, отмечается в сообщении.

Муж Иванки Трамп - Джаред Кушнер - уже занимает пост старшего советника президента. Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца.