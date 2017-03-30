Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату

2017-03-30 01:47 | www.trend.az | 4

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила в среду, что станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату, передает РИА Новости.

В заявлении Иванки Трамп, которое приводит АР, говорится, что она "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей. Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп получила кабинет в административном здании Белого дома и секретный допуск.

Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца. Муж Иванки Джаред уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.