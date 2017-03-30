В Мексике 17 человек пострадали при пожаре на нефтяном терминале

2017-03-30 02:19 | www.apa.az | 3

Пожар в ходе ремонтных работ произошел в среду на территории терминала мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Тамаулипас.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, пострадали 17 человек.

Им оказывается медицинская помощь. Более подробной информации о происшествии приведено не было.

Ранее в текущем месяце семь человек стали жертвами взрыва на топливном терминале Pemex в окрестностях мексиканского города Саламанка в штате Гуанахуато.