В Мексике 17 человек пострадали при пожаре на нефтяном терминале
2017-03-30 02:19 | www.apa.az | 3
Пожар в ходе ремонтных работ произошел в среду на территории терминала мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Тамаулипас.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, пострадали 17 человек.
Им оказывается медицинская помощь. Более подробной информации о происшествии приведено не было.
Ранее в текущем месяце семь человек стали жертвами взрыва на топливном терминале Pemex в окрестностях мексиканского города Саламанка в штате Гуанахуато.