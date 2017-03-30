Из посольства США в Кабуле за употребление наркотиков уволены 6 человек

2017-03-30 02:36 | www.apa.az | 3

В Афганистане шесть человек, работавших в посольстве США в Кабуле, уволены за незаконное использование и хранение наркотиков.

Как передает АПА, б этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника в Госдепартаменте США.

По его свидетельству, речь идет о двух дипломатах и четырех сотрудниках, работавших в дипмиссии по контракту. Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе расследования. О каких наркотиках в данном случае идет речь, агентство не пояснило.