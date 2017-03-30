Президент Ильхам Алиев: Мы уже, можно сказать, восстановили хлопководство в Азербайджане, и в предстоящие годы будем идти только по пути развития

2017-03-30 02:35 | www.trend.az | 3

Bakı. Trend:

Мы уже, можно сказать, восстановили хлопководство в Азербайджане, и в предстоящие годы будем идти только по пути развития. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

Глава государства сказал, что в этом году хлопок будет посеян в 22 районах. "По имеющимся у меня последним данным, посевные площади составят 136 тысяч гектаров. Объем гектаров по районам – следующий. Хочу озвучить эти цифры. Пусть и общественность, и трудящиеся знают, что здесь появились огромные возможности для работы.

В Агджабединском районе хлопок будет посеян на 8 тысячах 800, Агдаме – на 3 тысячах, Агдаше – 3 тысячах, Агсу – 2 тысячах 500, Бейлягане – 8 тысячах 500, Барде – 8 тысячах 500, Билясуваре - 11 тысячах, Джалилабаде – 500, Физули – 2 тысячах, Геранбое – 5 тысячах, Гаджигабуле – 1 тысяче 200, Имишли – 18 тысячах, Кюрдамире – 4 тысячах, Нефтчале – 10 тысячах, Саатлы – 17 тысячах 100, Сабирабаде – 15 тысячах, Сальяне – 7 тысячах, Самухе – 30 тысячах, Тертере – 3 тысячах, Уджаре – 2 тысячах 500, Евлахе – примерно 2 тысячах, Зардабе – 3 тысячах 100 гектарах. Это – хороший показатель, втрое превышающий прошлогодний. Мы, конечно, должны постараться в предстоящие годы расширить посевные площади" - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что средняя урожайность ожидается в пределах 20 центнеров.

"Конечно, может быть и больше, и меньше. К примеру, в прошлом году она составила 17 центнеров. Но в прошлом году мы, конечно, потеряли немного время. Кроме того, не позволили погодные условия. Здесь было отмечено, что хлопок собирали даже в январе. Но массовый сбор продолжался до декабря. В этом году все работы, конечно, должны быть проделаны своевременно. Вся подготовительная работа проведена своевременно и основательно. Сегодня уже дан старт севу, конечно, надо своевременно провести и уборочную кампанию. Если мы получим с каждого гектара в среднем 20 центнеров, то это означает заготовку 270 тысяч тонн хлопка. Если учесть, что в 2015 году было собрано всего 35 тысяч тонн хлопка, то это – прекрасный показатель, достигнутый за короткое время. Работа, проделанная в короткие сроки, привела к такому прекрасному результату. Это свидетельствует о том, что когда есть государственная поддержка, когда работа организована правильно, можно добиться всего. Мы уже, можно сказать, восстановили хлопководство в Азербайджане, и в предстоящие годы будем идти только по пути развития" - сказал Президент Азербайджана.

Президент сказал, что на всех полях для трудящихся должны быть созданы хорошие условия.

"С увеличением посевных площадей, конечно, на высоком уровне должны быть организованы вся необходимая инфраструктура, меры, полевые станы, все, чтобы трудящиеся были довольны. Нам необходимо свести до минимума потери как на полях, так и на дорогах. Дороги, ведущие к хлопковым полям, капитально ремонтируются. В целом, ремонт и строительство сельских дорог, прокладка новых дорог в нашей стране получили широкий размах. В последние годы мы реализовали многие проекты. Только в этом году реализуется более 40 проектов, соединяющих сотни сел. Во вступительной речи я уже отметил, что в Саатлинском районе остался один проект сельской дороги. После его реализации не останется ни одной незаасфальтированной, неотремонтированной сельской дороги. Эта программа осуществляется во всех районах. В нынешнем и следующем году на это выделены и будут выделены крупные средства. Мы соединяем села. Это означает большое удобство для граждан. Вместе с тем, мы прокладываем дороги и к основным посевным площадям, чтобы избежать потерь, сократить расход топлива, чтобы фермеры могли за более короткий срок доставить продукцию на рынки или перерабатывающие предприятия" - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в приемных пунктах и на хлопкоочистительных заводах должно быть обеспечено непрерывное электроснабжение.

"В то же время энергия должна непрерывно подаваться и на насосные станции. На примере новой подстанции в Саатлы, в открытии которой я сегодня принимал участие, мы видим обновляющееся энергетическое хозяйство. Во всех регионах строятся подстанции, прокладываются новые линии, меняются опоры. Словом, непрерывная электроэнергия нужна как населению, так и экономике. Важное значение, в частности, имеет непрерывная электроэнергия для хлопководства. В прошлом году эта работа была проделана на хорошем уровне, она и в этом году должна быть обеспечена на высочайшем уровне" - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Если учесть расширение посевных площадей, то в нынешнем году работой в хлопководстве обеспечиваются и будут обеспечены более 200 тысяч человек. В прошлом году эта цифра составляла 64 тысячи. То есть и здесь появилось втрое больше возможностей для работы. Это, конечно, будет способствовать повышению занятости, сокращению безработицы. Граждане, желающие работать, смогут найти себе работу.

"Я уже отметил, что в прошлом году цена хлопка была повышена на 9 гяпиков, кроме того, выплачивается субсидия в 10 гяпиков. Это еще раз показывает, что государство придает огромное значение данной отрасли. Одновременно это свидетельствует о том, что государство вообще оказывает поддержку фермерам. Считаю, что таких условий, которые созданы для наших фермеров, нет ни в одной другой стране. Наши фермеры свободны от всех налогов, за исключением земельного налога. Уже задействован механизм поощрения как для инвестиций, так и экспорта. Это придает фермерам дополнительный стимул, создает для них дополнительные возможности. Сегодня субсидируются, можно сказать, все основные отрасли сельского хозяйства, в том числе хлопководство" - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент отметил, что на льготных условиях предоставляются удобрения.

"Фермеры оплачивают лишь 30 процентов стоимости удобрений. На льготных условиях предоставляются топливо и кредиты. Я уже отметил, что реальному сектору экономики под самый низкий процент выделены кредиты на сумму 2 миллиарда манатов. Эти средства в основном уходят в регионы. Даются методические рекомендации, прокладываются сельские, магистральные дороги. То есть все эти инфраструктурные проекты, все это – помощь и большая финансовая поддержка, оказываемые государством. Мы делаем это для того, чтобы люди жили еще лучше, чтобы фермеры, работающие граждане больше зарабатывали, чтобы повышался уровень их жизни. В нынешнем году только в 22 районах, где выращивается хлопок, было открыто 200 тысяч новых рабочих мест, и в предстоящие годы эта цифра возрастет. Поэтому всем соответствующим структурам необходимо проанализировать политику, связанную в целом с нашими будущими трудовыми ресурсами, а также внести предложения.

Я уже отметил, что благодаря успешной экономической политике, стабильности и спокойствию население в Азербайджане растет и будет расти. Мы должны рационально использовать трудовые ресурсы. Принимаются меры по созданию новых рабочих мест, в то же время в связи с рабочими местами, которые прогнозируется открыть, мы должны мобилизовать трудовые ресурсы, чтобы здесь не возникло пробела, нехватки трудовых ресурсов, и в то же время чтобы не росла безработица. Поэтому здесь следует проводить очень продуманную политику, в частности, обязательно надо учитывать стремительно увеличивающиеся рабочие места в хлопководстве" - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.