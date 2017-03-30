Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Меня интересует, чтобы граждане, работающие в хлопководстве, каждый день приносили в свой дом деньги

2017-03-30 02:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - "Меня интересует, чтобы граждане, работающие в хлопководстве, каждый день приносили в свой дом деньги". Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

"Конечно, развитие хлопководства принесет нашей стране дополнительный доход. Но хочу, чтобы вы знали, что этот доход не может сравниться с доходом от нефти. От продажи нефти в нашу страну поступает валюта, исчисляющаяся миллиардами долларов. Если в нынешнем году цены на нефть будут находиться на уровне 40 долларов, - эта цифра предусмотрена в нашем бюджете, - то в нашу страну поступит валюта в размере более 5 миллиардов долларов. Поэтому хлопководство развивается, в первую очередь, для повышения занятости и улучшения уровня жизни людей, проживающих в данных районах. Мы вкладываем в эту отрасль средства от нефти, чтобы люди жили еще лучше, работали, зарабатывали, жили честным трудом. Мы создаем возможности для хорошего заработка. Поэтому развитие хлопководства для меня как Президента это - в первую очередь, социальный, затем экономический проект и лишь после этого проект, приносящий валюту.

Зарабатывает здесь, конечно, тот, кто выращивает хлопок. Государство заинтересовано в том, чтобы в страну поступало больше валюты. Но сравнить это с нефтью и газом, конечно, было бы неправильно. Поэтому в результате приобретения данной техники, естественно, будут расти и урожайность, и объем продукции.

Хочу отметить еще один вопрос. Как мне сообщили, в прошлом году примерно 50 процентов хлопка было собрано вручную, а 50 процентов – с помощью техники. Конечно, уборка техникой более эффективна и более выгодна компаниям. Однако считаю, что в этой сфере мы опять же, в первую очередь, должны учитывать социальный фактор. Если граждане захотят собирать вручную, и к этому будет привлечено больше людей, то необходимо создать условия для того, чтобы уборка, насколько это возможно, проводилась вручную. Потому что при уборке вручную деньги зарабатывают люди, а при уборке техникой больше зарабатывают фирмы. Меня интересует, чтобы граждане, работающие в хлопководстве, каждый день приносили в свой дом деньги. Поэтому необходимо создать условия, так как мне известно, что в прошлом году в некоторых местах граждане даже говорили, пусть техника не выходит на поля, протестовали против этого, хотели собирать сами. Здесь говорилось о том, что в январе они собирали раскрывшийся после дождя хлопок. Почему? Потому что это приносит доход. Так должно быть и в этом году. Необходимо сделать так, чтобы, насколько это возможно, сбор проводился вручную, а при отсутствии такой возможности – техникой. Это будет справедливее" - отметил глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что развитие хлопководства придаст большой импульс развитию легкой промышленности в Азербайджане.

"В прошлом году в Мингячевире был заложен фундамент промышленного парка. Там будут построены 9 заводов, в том числе прядильный завод. До конца этого года первые заводы уже должны начать функционировать. Это тоже крупная, серьезная экономическая инициатива. В результате функционирования этих девяти заводов и промышленного парка в целом работой будут обеспечены, по меньшей мере, 5 тысяч человек. Для такого города как Мингячевир это - прекрасный показатель. Как вам известно, в некоторых крупных городах безработица выше, чем в сельской местности. Поэтому создание Мингячевирского промышленного парка имеет большое значение и с этой точки зрения.

Одновременно мы будем продавать готовую продукцию, а не пряжу, не волокно. Мы должны постараться продавать готовую продукцию, текстиль, выйти на внешние рынки. Еще раз хочу сказать, в ходе контактов со всеми моими коллегами я выдвигаю этот вопрос на первый план. Ставлю вопросы повышения товарооборота и экспорта азербайджанской продукции, чтобы для нас открылись новые рынки. Традиционные рынки есть, и мы работаем на них. Мы должны выйти на новые рынки. Такую цель преследует создание торговых домов. Я уже отметил, хочу повторить: в ближайшем будущем в России, Беларуси, Украине, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах начнут функционировать наши торговые миссии. Считаю, что на нынешнем этапе это – основные рынки для нас. Одновременно мы должны выходить и на рынки Европейского Союза, причем выходить шире. Мы и сейчас экспортируем, однако, считаю, не на должном уровне. Мы работаем и в этом направлении" - сказал Президент Азербайджана.

Президент подчеркнул, что Для выполнения всех этих поручений в предстоящие несколько месяцев должна проводиться очень активная работа.

"Перед местными исполнительными органами стоит большая задача. Они и прошлом году хорошо поработали за короткий срок. Потому что в прошлом году мы опоздали, кроме того, не позволили погодные условия, дожди. Несмотря на это, для прошлого года мы собрали хороший урожай. Они должны и в нынешнем году организовать всю работу на должном уровне. Как я уже отметил, необходимо рационально использовать трудовые ресурсы. Что касается техники, то уверен, что проблем не будет. Техника будет выведена на поля своевременно. Заготовительные компании должны тесно сотрудничать с местными исполнительными органами. Должны взаимодействовать также наши центральные и местные органы. Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, Акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство», представители местных исполнительных органов должны работать сообща. Общее руководство и вопросы координации поручаю Администрации Президента. Я и в прошлом году поручил эту задачу Администрации Президента, они хорошо поработали над ее реализацией, так будет и в нынешнем году. Уверен, что благодаря проводимой и предстоящей работе мы получим хорошие результаты в хлопководстве и в этом году" - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.