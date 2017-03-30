Президент Ильхам Алиев: Процесс создания профессиональных училищ в Азербайджане должен идти еще быстрее

2017-03-30 03:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Процесс создания профессиональных училищ в Азербайджане должен идти еще быстрее. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Саатлы.

Глава государства отметил, что вопросы подготовки кадров имеют большое значение.

"Вообще, профессиональная подготовка в Азербайджане в предстоящие годы должна получить широкий размах, в этом есть большая потребность. Идет процесс создания профессиональных училищ, он должен идти еще быстрее. Этот процесс должен увязываться с общим развитием экономики. Мы планируем свое экономическое развитие. Публикуются наши программы регионального развития. То есть мы составляем пятилетний план деятельности, одновременно нам указывают путь программы, связанные с промышленностью, сельским хозяйством и другими отраслями. Так что профессиональная подготовка должна проводиться в соответствии с этим. Сколько нужно профессиональных училищ, и какого направления они должны быть? Ощущается большая потребность в создании профессиональных училищ, специализирующихся в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, так как эти сферы в Азербайджане и дальше будут развиваться высокими темпами" - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что необходимо готовить кадры по сельскохозяйственным специальностям, агрономов.

"Насколько мне известно, здесь есть определенная нехватка, нам следует привлекать в эту сферу молодежь, стимулировать ее, чтобы она знала, что профессионализм значительно улучшит уровень их жизни. Работа в этом направлении проводилась в прошлом году, будет продолжаться и в нынешнем" - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.