На юго-западе штата Техас двенадцать человек погибли в ДТП

2017-03-30 03:53 | www.trend.az | 3

Крупное ДТП произошло на юго-западе американского штата Техас, 12 человек погибли, трое пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Авария с участием грузовика, принадлежащего баптисткой церкви, и пикапа произошла в среду. По данным полиции, в грузовике находились 14 прихожан пожилого возраста. В пикапе был лишь один водитель.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Что стало причиной аварии, не уточняется