В Кишиневе состоялся концерт Оркестра народных инструментов ТЮРКСОЙ

2017-03-30 04:23 | www.apa.az | 3

28 марта в Кишиневе состоялся концерт Оркестра народных инструментов ТЮРКСОЙ.

Как сообщает АПА, мероприятие было организовано при содействии и поддержке посольства Турции и Азербайджана в Республике Молдова, а также Национальной Филармонии Молдовы им. С.Лункевич.

Оркестр народных инструментов ТЮРКСОЙ - около 50 человек - объединяет в своих рядах представителей различных народов тюркского мира, среди которых артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Монголии, Гагаузии Молдавской Республики, а также из субъектов Российской Федерации - Башкирии, Хакасии и Саха-Якутии.

Представитель министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы поприветствовал гостей вечера и рассказал, что за подготовкой и организацией данного концерта стоит большой труд многих людей с различных стран мира.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана Гудси Османов от имени послов тюркских стран, аккредитованных в Молдове, поблагодарил организаторов концерта и отметил, что тюркский мир славится богатством своего культурного и исторического наследия: "Очень важно, что сегодня у нас есть возможность продемонстрировать нашу общую богатую культуру, которая является объединяющим фактором всего тюркского мира."

Концерт организован в рамках празднования Новруз-2017.